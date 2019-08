Am 5. August 2019 gegen Mittag kam es in der Justizanstalt Asten zwischen einem 36-jährigen Österreicher und einem 25-jährigen Türken zu einer Auseinandersetzung. Im Zuge dieser wurde der 36-Jährige derart heftig gegen die eiserne Gefängnistüre sowie in der Folge aus dem Raucherraum katapultiert, sodass dieser das Bewusstsein verlor.