Lkws donnern vorbei. Dazwischen knattern Motorräder. Ruhe kehrt am gefährlichen Abschnitt an der B311 bei Weißbach nie ein. Drei Bauersfamilien müssen mit den „rollenden Bomben“ vor der Türe leben. Am Samstag krachte es wie berichtet wieder.Viele Maßnahmen wurden schon versucht. „Krone“-Lokalaugenschein.