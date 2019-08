Bei 180 jungen Menschen knallten gestern die Sektkorken: Sie haben den Medizinaufnahmetest in Linz erfolgreich absolviert und sind ihrem Traum, Arzt zu werden, einen Schritt näher. 120 davon müssen die ersten vier Semester in Graz absolvieren und stoßen dann zu ihren Kollegen in Linz. Von den 135 Plätzen für Österreicher sind 103 aus OÖ.