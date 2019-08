Tödlicher Rafting-Unfall in den Salzachöfen bei Golling in Salzburg: Ein Schlauchboot wurde, wie berichtet, am Montagvormittag von der heftigen Strömung der Salzach mitgerissen und kenterte. Zeugen sahen zwei Insassen über Bord gehen und alarmierten die Hilfskräfte. Die beiden vermutlich deutschen Urlauber konnten nur leblos geborgen werden. Details zum Unfall erhofft sich die Polizei aus dem Video einer Action-Kamera, die am Boot montiert war.