Zwei zentrale Ziele für die Tiroler Gesellschaft

Das Ergebnis dieses Prozesses ist ein „Wegweiser für die gesamte Bevölkerung“, wie es Soziologe und Leitbild-Autor Simon Burtscher-Mathis zusammenfasst. Zwei zentrale Ziele werden in dem Leitbild formuliert: In Tirol soll das Gemeinwohl gestärkt und die Zugehörigkeit aller hier lebenden Menschen gefördert werden. Burtscher-Mathis: „Was diese Grundsätze für die einzelnen Gemeinden und Institutionen konkret bedeuten können, das gilt es jetzt zu erarbeiten. Es geht etwa um Bürgerbeteiligung oder neue Projekte in Vereinen. Vorbilder gibt es bereits. Jetzt geht es darum, das in die Breite zu tragen.“