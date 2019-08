Der Schüler hatte sich laut Bericht der bayrischen Polizei am 1. August mit einer Freundin im Münchner Westbad getroffen. Dort habe er das Mädchen gegen 17.30 Uhr in eine Umkleidekabine gelockt, sie begrapscht und sie aufgefordert, ihn oral zu befriedigen. Die 13-Jährige weigerte sich „vehement“ - daraufhin soll der Angreifer sie am Hals gepackt, mit der flachen Hand geschlagen und mit dem Umbringen bedroht haben.