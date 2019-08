„Krone“: Das Feuerwerk auf einem asphaltierten Parkplatz des Schlosses Stauff war behördlich genehmigt. Laut bisherigen Erhebungen waren die Feuerwerksbatterien aber nur lose aufgestellt, nicht fixiert.

Karl Rittmansberger: Zum konkreten Fall kann ich natürlich nichts sagen, weil ich nicht vor Ort gewesen bin und die Erhebungen von Polizisten vor Ort durchgeführt worden sind. Doch wenn eine Feuerwerksbatterie nicht fixiert wird, kann so ein Unglück schon passieren. Wie man es korrekt macht, steht auch in der Gebrauchsanleitung. Durch den Rückstoß kann es nämlich dazu kommen, dass die Batterie umfällt und das Feuerwerk sich in die falsche Richtung entlädt. Die gleiche Gefahr besteht, wenn der Wind reinbläst.