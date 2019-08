Seit 1. August ist das Fahrverbot für Lkw zu Billig-Tankstellen in Kraft. In den ersten drei Tagen musste die Polizei in Fritzens 70 mal und Innsbruck-Süd 120 mal einschreiten. Die Asfinag arbeitet unterdessen an einem Verkehrsprojekt für Innsbruck-Süd. Folge: Nicht mehr alle Transit-Lkw können die Tankstelle anfahren!