Nur 7,3 Prozent der Gemeinden haben Frauen an Spitze

Beachtung, das haben sie auch wirklich verdient, die 65 Frauen, die noch bis Mittwoch zum „Erfahrungsaustausch und Kräftetanken“ in der Oststeiermark verweilen. Denn sie gehören nach wie vor einer absoluten Minderheit an: „Von 2096 Gemeinden in Österreich haben nur 173 eine Bürgermeisterin. Im Bundesländer-Vergleich liegt die Steiermark mit 21 Damen an dritter Stelle hinter Niederösterreich und Vorarlberg. Im europäischen Vergleich befindet sich Österreich mit einer Frauenquote von 8,3 Prozent immer noch im hinteren Feld. In Frankreich gibt es etwa bereits 16 Prozent Bürgermeisterinnen“, weiß Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl. An Mechanismen zur Steigerung der Quote werde gearbeitet.