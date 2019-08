Andreas Rabl will Campingverbot für Wels

„Wir haben die Wiese an niemanden vermietet – das ist eine Grundbesetzung. Polizei und Magistrat sind informiert“, sagt Prokurist Christian Rauchfuss. Stadtchef Andreas Rabl will beim Land nun ein Campierverbot für Wels erwirken: „Es reicht, wir brauchen endlich eine wirksame Handhabe, um solch illegales Treiben unterbinden zu können.“