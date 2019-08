Opfer: „Er hat auch sein Glied an mir gerieben“

Das war dem nun Angeklagten fremd. Er soll sogar, vor den Augen mehrerer Mitarbeiter, einem weiteren Lehrmädchen auf das Gesäß geklopft haben. Ihre Kollegin (17) ertrug die Übergriffe über Monate, bis sie letztlich bei der Polizei zu Protokoll gab: „Mein Chef hat mir mehrmals mit der flachen Hand über meinen Po gestrichen, und einmal hat er auch sein Glied an mir gerieben. Ich sah ihn fassungslos an und dachte: So was kann ein 40-Jähriger doch nicht mit einer 17-Jährigen machen.“