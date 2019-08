Dem Gras kann man beim Wachsen zuschauen. Geerntet wird es erst im Frühling, bleibt im Winter also stehen. Und ist damit, was den Jäger Fleck besonders freut, „Sichtschutz und Deckung für Wildtiere in einer Zeit, in der viele Felder sonst brachliegen und es kaum Angebot gibt“. Außerdem: „Die Artenvielfalt in unserem Bereich ist sicher größer geworden, auch teils seltene Vögel finden ihre Brutstätten im hohen Gras.“