Zu einem besonders dreisten Ausbruchsversuch ist es am Wochenende in einem Gefängnis in Rio de Janeiro gekommen. Der inhaftierte Drogenhändler Clauvino da Silva wollte sich mithilfe einer Silikonmaske, einer Perücke und engen Jeans als seine jugendliche Tochter ausgeben. Als er aber versuchte, über den Haupteingang zu entkommen, konnten Gefängnisbeamte den Brasilianer wieder festnehmen - seine Nervosität habe ihn verraten. Die Entkleidung des Mannes sehen Sie im Video oben.