Auch Mersudin Jukic von Salzburgs Regionalliga-Krösus SAK. Der den Blau-Gelben mit seinen fünf Toren in den ersten beiden Spielen wichtige Punkte rettete. Nach der „Explosion“ gegen Anif, wo er per Hattrick in den Schlussminuten von 1:4 auf 4:4 gestellt hatte, waren es zwei Goals beim 5:3 in Kuchl. „Dafür bin ich da“, scherzte „Mersi“ und fügte hinzu: „Klar können wir besser spielen. Aber gerade in solchen Situationen bin speziell auch ich gefragt, dass wir sie meistern.“ Der Ex-Profi (Grödig, LASK) spricht damit seine Erfahrung mit mittlerweile 34 Jahren an.