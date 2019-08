Willkommen bei Little Farm Clicker - dem süchtig machenden endlosen Bauernhofspiel! Es ist Sommerurlaub! Susan und ihre Freunde beschließen, die Stadt zu verlassen und Susans Opa auf seiner Farm zu besuchen. Helfen Sie den Kindern, die Felder zu bestellen, Weizen anzubauen und Hühner zu züchten, und klicken Sie dann auf die Parzellen, um Ihr Einkommen zu erhalten. Nutzen Sie das Geld, um mehr und mehr Pflanzen und Tiere in Ihren Betrieb zu bringen, um Ihren Ertrag weiter zu steigern, die Anbauzeiten zu verkürzen oder die Ernte zu automatisieren. Erfüllen Sie Missionen, um Belohnungen zu erhalten und kaufen Sie Power-Ups oder Kisten, um Ihren Gewinn zu vervielfachen oder neue Pflanzen und Tiere freizuschalten! Wenn es an der Zeit ist, zu ernten, verkaufen Sie alle Ihre Tiere und Pflanzen und starten Sie in eine neue Saison, während Sie alle zuvor verdienten Boni behalten! Spielen Sie Little Farm Clicker jetzt kostenlos, tauchen Sie in die Welt eines Farmers und spielen Sie unzählige Stunden lang!