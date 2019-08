Haben Sie jemals davon geträumt, ein Haus zu besitzen und es Schritt für Schritt in Ihr Zuhause zu verwandeln? In Room Makeover wird dieser Traum Wirklichkeit. Sie haben ein altes und gemütliches Haus gekauft, aber es muss renoviert werden, bevor es wirklich Ihr Platz ist. Sobald Sie jedes Zimmer gereinigt und die kaputten Sachen repariert haben, werden Sie überrascht sein, wie viel freundlicher dieses alte Haus aussieht. Um die Räume noch besser an Ihre Bedürfnisse und Wünsche anzupassen, können Sie sowohl die Möbel als auch die Tapeten austauschen. Jetzt hören wir auf zu reden - nehmen Sie einen Schwamm, einen Hammer und eine Farbrolle und machen Sie sich an die Arbeit! Room Makeover können Sie jederzeit kostenlos spielen!