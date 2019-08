Jetzt wäre cdie Politik am Zug

AG-Sprecher Josef Pühringer sagt zu all dem: „Dass da das Landesverwaltungsgericht des Landes OÖ in dieser Zeit der Klimaveränderung und eklatanten Wassernot einem Ulrichsberger Wasserausverkauf durch private Investoren bis 2046 (!!) stattgegeben hat, ist schon sehr verwunderlich und nicht nachvollziehbar. Diese Entscheidung kann so keinesfalls hingenommen werden. Hier ist jedenfalls auch die (Landes)politik am Zug, um generell einem Wasserausverkauf durch Unternehmen entgegenzuhalten.“