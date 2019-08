Es sollte eine tolle Wanderung in der Zillertaler Bergwelt werden – doch die Wahl der Route wurde dem belgischen Ehepaar zum Verhängnis! Die Urlauber marschierten am Sonntag Nachmittag von der Bergstation der Horbergbahn in Richtung Schwendau. Ungefähr bei der Hälfte des Weges kam die 65-jährige Frau plötzlich nicht mehr weiter. „Sie dürfte ziemlich erschöpft gewesen und schon zwei-, dreimal hingefallen sein. Zudem hatte sie offenbar Probleme mit ihrer Hüfte“, schildert Einsatzleiter Florian Eder von der Bergrettung Mayrhofen.