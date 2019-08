Wiener launcht Taxi-App nur für Frauen

„WOTA- Drive Safely“: So lautet das Motto der App. Zusammen gesetzt aus WO für Women und TA für Taxi. Hier wird nur weiblichen Fahrerinnen erlaubt, das Steuer zu bedienen und nur weibliche Gäste oder Männer mit der Begleitung einer Frau dürfen mitfahren. Frauen kennen es alle: Es ist spät abends, dunkel draußen und frau möchte nach Hause fahren. Sie ruft ein Taxi an und bittet, dass eine Frau sie fährt, doch es sind in dieser Nacht nur drei Taxlerinnen im Dienst. Frau wartet über eine halbe Stunde in der Leitung, bis eine Fahrerin frei wird. Der Grund, weshalb jemand eine Frau als Fahrerin haben möchte? Unsicherheit, Angst, unangenehme oder gar traumatisierende Erlebnisse, die immer wieder in den Medien zu lesen sind. Dank der neuen App WOTA, die am 28. August auf den Markt kommt, können Frauen sorgenlos Taxi fahren. „Auch besorgte Eltern müssen sich um ihre Töchter keine Sorgen mehr machen, denn bei WOTA ist die Fahrt sicher“, versichert der Entwickler Eden B.