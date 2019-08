Setzen Sie sich auf den Sitz Ihres Block Racers, drehen Sie den Motor auf und versuchen Sie, alle Hindernisse in diesem coolen Rennspiel zu umgehen! Die Grafik im Retro-Stil und das schnelle Gameplay lassen Sie stundenlang spielen und versuchen, Ihre beste Distanz zu schlagen. Unterwegs können Sie Münzen sammeln, mit denen Sie später neue Autos freischalten oder das Spiel nach einem Fehlversuch fortsetzen können. Die Entscheidung liegt bei Ihnen, ob Sie ein Risiko eingehen, um die Münzen zu sammeln, oder lieber auf Nummer sicher gehen, um fortzufahren? Spielen Sie jetzt kostenlos Block Racer und fahren Sie so weit und so schnell wie möglich!