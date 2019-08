Hackman befand sich eine Zeit lang in einer Beziehung mit Japanese-House-Chefin Amber Bain, doch während ihre Ex auf dem letzten Album hauptsächlich die Beziehungstrennung verarbeitete, hat sich Hackman vielmehr auf das große Ganze im sexuellen Kontext konzentriert. So ganz ohne Abhandlung ging es dann doch nicht, wie man schlussendlich auf „The One“ oder „Send My Love“ heraushört. „Gerade dieser Song ist aus der Perspektive meiner Exfreundin geschrieben. Ich habe mir darin vorgestellt, was ich in ihrer Haut zu mir gesagt hätte. Es ist so, als würde ich mich selbst in einem grotesken Spiegel sehen und ihre Perspektive für meine Schamgefühle benutzen.“ Während des Entstehungsprozess hatte Hackman gegen Schlafstörungen anzukämpfen. Sie wachte immer wieder mitten in der Nacht auf, nutzte diese Phase aber, um kreativ zu sein. „Any Human Friend“ ist in gewisser Weise auch eine Selbstabrechnung mit eigenen Unzulänglichkeiten, zeigt sich aber stets versöhnlich. Die 27-Jährige singt nicht nur über die Freuden der Masturbation, sondern auch über das große Glück funktionierender Zwischenmenschlichkeit.