Hannes Obendrauf ist auch Teil der Gruppe. Der Landwirt aus St. Georgen beschäftigt sich seit Jahren mit Boden- und Erosionsschutz. Sein Ziel: die für das Stiefingtal am besten geeigneten Pflanzen zur Begrünung von Feldern zu finden. Unterstützung kommt von Stefan Neubauer, Experte der Landwirtschaftskammer. Gemeinsam legten sie ein Schauversuchsfeld an. Hier werden unterschiedliche Samen, Sonnenblumen, Erbsen und Wicken eingesetzt. Im Frühling wurden die Pflanzen in die Erde eingearbeitet, wodurch eine Humus-Schicht entstand. Nun nimmt der Boden ein Vielfaches an Wasser die auf. Isabella Kolb-Stögerer, die Leiterin des Projekts „KLAR!-Stiefingtal“, erklärt: „Trockenheit und Bodenerosion nehmen durch die Wetterextreme weiter stark zu. Dank unserer Maßnahmen sind die Böden robuster und gerüstet für den Klimawandel.“