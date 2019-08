Sie mögen es, mit deinem Auto am Wochenende eine Spritztour zu machen? Sie lieben es auf Rennenstrecken oder auch mal gemütlich auf der Autobahn zu fahren? Ganz egal was Ihnen mehr zusagt, jede Reise die Sie unternehmen, nimmt irgendwann ein Ende an einer Parklücke. Und natürlich ist es eines der peinlichsten Dinge, einen schlechten Job beim Parken zu machen. Jetzt ist hier Ihr Parktraining - ein kostenloses Online-Spiel, das nicht nur viel Spaß macht, sondern Ihnen auch die Demütigung erspart, zu denjenigen zu gehören, die nicht richtig parken können. Spielen Sie jetzt das Parktraining und erleben Sie 30 Levels voller Herausforderungen und Freude!