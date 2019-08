Das lustigste und süchtig machendste Rennspiel ist zurück! Als Rennfahrer klettern Sie mit vielen verschiedenen Fahrzeugen wie einem Monstertruck, einem Lastwagen oder sogar einem 6-Rad-ATV eine Strecke nach der anderen bergauf. Jedes Fahrzeug bietet ein einzigartiges Erlebnis und kann aufgerüstet werden, um die Kontrolle und Leistung zu verbessern. Versuchen Sie, so hoch und so weit wie möglich zu gehen und die Spitze des Hügels zu erreichen. Auf dem Weg dorthin sammeln Sie Münzen. Sie können Flips machen, um noch mehr Credits zu verdienen. Treten Sie in diesem kostenlosen Online-Spiel in die Gänge, besteigen Sie Hügel in herausfordernden Levels und schlagen Sie alle Highscores Ihrer Freunde!