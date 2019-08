Eigentlich sind die vom Menschen als Last- und Reittiere bekannten Riesen in Asien, Nordafrika und im Arabischen Raum beheimatet. Doch vier der Dromedare verschlug es auf Umwegen nach Henndorf. Eine deutsche Kamelfarm konnte das Quartett nicht behalten, daher beschloss Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber, die einhöckrigen „Wüstenschiffe“ auf Lebenszeit aufzunehmen. Auch Cheftierpflegerin Eva Zach zeigt sich angetan von der Ruhe und Gelassenheit, die die verschmusten Tiere ausstrahlen. Die 25-jährige Matriarchin und ihre drei jüngeren Mitbewohner lebten sich rasch am Hof ein. Nur wenn es regnet, ziehen sich die sanften Riesen in ihren Hofstall zurück.