Laden zu Hause … … dauert …

Aufladen lässt sich der völlig leere Akku innerhalb einer Stunde, nach 40 Minuten sind bereits 80 Prozent der Kapazität erreicht. Allerdings benötigt man dafür eine DC-Fast-Charge-Ladestation, die nicht gerade an jeder Straßenecke zu finden ist, künftig aber auch bei allen Harley-Davidson-Händlern stehen soll, wo Käufer einer LiveWire in den ersten zwei Jahren sogar gratis Strom tanken. An einer normalen Haushalts-Steckdose dauert der Ladevorgang erheblich länger: Eine Stunde für gerade einmal 20 Kilometer Reichweite, daheim lässt sich die leer gefahrene Harley also am besten über Nacht vollständig aufladen.