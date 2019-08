Wer ist zu so etwas fähig? Ein prächtiger Schwan wie dieser ist in Hainsdorf-Brunnsee bei Mureck mit einem zerfetztem Flügel aufgefunden worden. Zum Entsetzen aller wurde festgestellt, dass auf ihn geschossen wurde! Der Tierschutzverein „Purzel & Vicky“ aus Vasoldsberg bei Graz hat alles getan, um dem Schwan zu helfen - er hat aber nicht überlebt. Da es sich um ein einzelnes Projektil handelt, geht man von einem gezielten Schuss aus. Anzeige wurde erstattet, Hinweise an die Polizei!