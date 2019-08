Ihre elfte Reise hatte das Nordkap als Ziel. In 30 Tagen ging es über 8500 Kilometer durch Deutschland, Norwegen, Schweden, Dänemark und Tschechien. Was war die größte Schwierigkeit? „Die Temperaturen“, sagt „Quartiermeister“ Jakl, „von 35 Grad in Tschechien bis zu vier Grad samt Starkregen und Sturm in Norwegen war alles dabei“. Entschädigt wurden die beiden aber oft genug. „Städte wie Oslo, Kopenhagen oder Stockholm sind sehr beeindruckend“, erinnert sich „Navigator“ Hölzl.