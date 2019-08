2020 Plus ist die neueste Version dieses klassischen Block-Puzzle-Spiels. Ihre Aufgabe ist es, Gruppen von drei zufällig gebildeten Blöcken strategisch so auf dem Brett zu platzieren, dass sie ganze Zeilen oder Spalten füllen. Nachdem Sie alle drei Blöcke platziert haben, erscheinen drei neue Blöcke. Sobald eine Zeile oder Spalte vollständig ausgefüllt ist, werden die darin enthaltenen Blöcke gelöscht. Jede abgeschlossene Zeile oder Spalte gibt Ihnen Punkte. Löschen Sie mehrere Zeilen oder Spalten gleichzeitig oder in einer Reihe, um Bonuspunkte zu sammeln. Das Spiel ist beendet, wenn kein Platz mehr für einen Block da ist. Holen Sie die höchstmögliche Punktzahl, versuchen Sie Medaillen und Erfolge freizuschalten und die Rekorde Ihrer Freunde zu schlagen. Spielen Sie 2020 Plus jetzt kostenlos und erleben Sie die süchtig machendste Version dieses endlosen Puzzlespiels aller Zeiten!