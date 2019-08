Ihre persönliche Essensrevolution startet jetzt

Shira Lenchewski ist nicht nur als Ernährungsberaterin - als sogenannter Food Therapist - erfolgreich, sie unterstützt auch über 32000 Fans auf dem Weg in eine gesündere Zukunft. Nun hat sie ihr Buch „Raus aus der Essfalle - vom emotionalen zum bewussten Genuss“ veröffentlicht, in welchem sie die Wechselwirkung Hormone vs. Gehirn erklärt, Betroffenen die richtigen Werkzeuge in die Hand drückt (um den ewigen Teufelskreis zu durchbrechen) und Leser somit erfolgreich an so mancher lauernden Falle vorbei in eine selbstbestimmte Zukunft, eine persönliche Essensrevolution, führt.