Drift Race ist ein klassisches Top-Down Racing Spiel, das Driftsteuerung im Arcade-Stil und schnelle Action bietet! Sie tritten in kurzen Rennen gegen bis zu drei Gegner auf kurvenreichen Strecken voller Power-Ups und Hindernisse an. Ihre Rennkarriere beginnt in einem Einsteigerrennen der Bronze Liga in einem Sportwagen, der direkt vom Autohaus kommt. Sobald Sie sich mit der Steuerung vertraut gemacht haben und Ihre ersten Rennen gewonnen haben, können Sie einen Teil Ihres Preisgeldes ausgeben, um Ihr Auto aufzurüsten und an schwierigeren Rennen teilzunehmen, die höhere Startgelder erfordern, aber auch viel mehr Preisgeld bringen! Beenden Sie alle Rennen einer Liga, um sich für eine höhere Liga zu qualifizieren. Ersetzen Sie Ihren straßenzugelassenen Drifter durch einen schnelleren Rennwagen oder sparen Sie, um einen echten Supersportwagen zu kaufen! Werden Sie es an die Spitze der Gold Liga schaffen? Spielen Sie jetzt kostenlos Drift Race und genießen Sie stundenlangen Driftspaß!