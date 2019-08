Es ist noch nicht lange her, dass Sudoku die Welt der Puzzlespiele im Handumdrehen übernommen hat. Jetzt ist es an der Zeit, die Erfahrung auf das nächste Level zu bringen und Ihr Gehirn mit diesem kostenlosen und unterhaltsamen Online-Spiel zu begeistern! Sudoku Blitz fügt all den Spaß und die Herausforderung eines Arcade-Spiels zu den klassischen Puzzle- und Gedankenspielen hinzu, die Sudoku zu einem sofortigen weltweiten Erfolg machten. In zwei herausfordernden Spielmodi legen Sie die fallenden Figuren nach den normalen Sudoku-Regeln auf das Brett, erhalten Boni für extra schwere Platzierungen und versuchen, das gesamte Sudoku-Brett zu füllen!