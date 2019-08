40 Prozent der Teenie-Mädchen haben Depressionen

Dass Social Media einen großen Stellenwert in dem Leben der Menschen hat, ist hinlänglich bekannt. Je jünger die Person, desto wichtiger ist Instagram und Co.. Eine kürzlich durchgeführte Studie kam wieder zu einem erschreckenden Ergebnis: 40 Prozent der Teenie-Mädchen, die täglich mehr als fünf Stunden in den sozialen Medien verbringen, zeigen Symptome einer Depression.