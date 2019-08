Demonstranten sehen Freiheitsrechte in Gefahr

Lam, die von der Regierung in Peking unterstützt wird, erklärte in ihrer Ansprache mit versteinertem Gesicht, die Demonstranten wollten eine Revolution. Damit werde die Vereinbarung „ein Land, zwei Systeme“ infrage gestellt. Ihre Regierung werde entschlossen Recht und Ordnung durchsetzen. Der früheren britischen Kronkolonie Hongkong wurden nach der Übergabe an China 1997 besondere Freiheitsrechte eingeräumt, die die Regierungsgegner nun gefährdet sehen.