Es dauerte nicht lange, bis die Einsatzkräfte die zwei Körper in der Salzach entdeckten. Einen Mann spülte es im Bereich Lanzenweiher in Golling an eine Sandbank, die zweite Person trieb leblos in der Nähe des Autobahnzubringers Golling in der Salzach. Nach ersten Informationen konnte bisher nur einer der Sportler identifiziert werden: Es handelt sich dabei um einen 23-jährigen Serben, der in Deutschland lebt.