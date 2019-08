Die Kollektivvertragsabschlüsse im ersten Halbjahr 2019 haben den Arbeitnehmern deutliche Einkommenszuwächse über der Inflation gebracht. Die durchschnittliche Teuerungsrate betrug in den sechs Monaten 1,68 Prozent, während die Lohn- und Gehaltsabschlüsse im Schnitt bei 2,98 Prozent lagen. Das höchste Plus gab es in der Sparte Transport und Verkehr, den geringsten Anstieg im Banken- und Versicherungsbereich.