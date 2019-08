Panische Minuten durchlebte am Montag eine Mutter in Lannach: Ihr Wagen sperrte automatisch zu, obwohl der Schlüssel noch im Wageninneren lag, das Baby wurde eingesperrt. Schnell alarmierte sie die Feuerwehr, auch der ÖAMTC war rasch zur Stelle. So schnell wie möglich wurde das Auto geöffnet. Die Erleichterung bei der Mutter war groß, dem Baby geht es gut.