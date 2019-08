Machen Sie sich bereit für Jewels Blitz 3, den Nachfolger der süchtig machenden Puzzle-Spiel-Saga! In Hunderten von Levels müssen Sie glänzende Edelsteine des gleichen Typs kombinieren, damit sie verschwinden und gewaltige Kettenreaktionen verursachen können! Verwenden Sie coole Booster, um aus kniffligen Situationen herauszukommen, und klettern Sie auf der Sagakarte in immer schwierigere Level! Tauchen Sie tief in den Maya-Tempel ein und versuchen Sie, seine Geheimnisse und Mysterien zu lösen. Spielen Sie Jewels Blitz 3 jetzt kostenlos, und Sie werden noch viele Stunden lang Spaß und Herausforderungen finden!