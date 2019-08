Immer mehr Menschen leiden an Laktoseintoleranz oder trinken aus ethnischen Gründen keine Kuhmilch. Das ist vor allem für Liebhaber von Cappuccino, Latte Macchiato und Melange schade, denn richtig guter Milchschaum gelingt nun mal am besten mit Vollmilch von der Kuh. Aber: Immer mehr Firmen haben sich auf die Herstellung von veganen Pflanzendrinks spezialisiert, die sich ebenso gut aufschäumen lassen. Wir haben die besten Alternativen für Melange und Co. für Sie herausgesucht.