Fail: Beauty-Filter auf Live-Video verrutscht

Was die großzügigen Spender aber nicht wussten, war, dass das Geld nicht an das blutjunge, schlanke, hübsche Mädchen mit den langen Haaren und der süßen Stimme ging, sondern an eine fast 60-jährige Chinesin, die diese Figur sozusagen erschaffen hat. Doch mitten in der Übertragung geschah der Fail: Durch einen Glitch wurde der digitale Filte irritiert und fiel sozusagen ab. Die überraschten Zuschauer trauten ihren Augen kaum, viele von ihnen zogen die Spende wieder zurück. Die Betrügerin hat ihren Account mittlerweile gelöscht.