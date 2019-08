Vereinssitz in der Schweiz

Das bisher fehlende Impressum hat „Zoom“ am Wochenende nachgereicht und eine Adresse in Genf als Anschrift angegeben Tatsächlich mutet die Tatsache, dass die Internetadresse in Panama registriert ist und der Verein hinter der Plattform seinen Sitz in der Schweiz hat, etwas dubios an. Schweitzer erklärte zuletzt gegenüber krone.at, dass man damit die ehrenamtlichen Mitarbeiter schützen und ihre Anonymität wahren wolle.