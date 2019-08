Gleich mehrfach hat es in den vergangen Tagen Unfälle auf den regennassen Fahrbahnen gegeben, oft endeten sie für die Beteiligten im Krankenhaus. Auf der A 2 war etwa eine Kärntner Familie auf dem Weg in den Urlaub mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Ebenfalls auf der „Süd“ rettete sich ein Unfalllenker noch selbst aus dem Wagen, nachdem er in den Straßengraben gedonnert war.