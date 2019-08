Spielen Sie das alte chinesische Spiel von Mah-Jong in diesem kostenlosen Online-Spiel! Das Ziel des Spiels ist es, das Spielfeld durch passende Fliesenpaare zu räumen. Das klingt einfach, aber es gibt natürlich ein Problem: Sie können nur aus den Fliesen wählen, die frei sind, was bedeutet, dass sie am Rand einer Reihe liegen müssen. In diesem abenteuerlichen Spiel führen Sie die junge Zauberin durch vierzig immer anspruchsvollere Levels, die stundenlangen Spaß garantieren. Wenn Sie es schaffen, die Rätsel blitzschnell zu lösen, werden Sie mit bis zu drei Sternen pro Level belohnt. Schaffen Sie es, alle Sterne zu bekommen?