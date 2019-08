Funcoms Taktik-Game „Mutant Year Zero: Road to Eden“ hat eine Erweiterung spendiert bekommen. In „Seed of Evil“ gibt es ab sofort neue Mutanten und neue Missionen. Zu den Neuzugängen zählt etwa Elch „Big Khan“ mit ganz eigenen Fähigkeiten, überdies gibt es mehrere Stunden neue Story-Inhalte. „Seed of Evil“ ist ab sofort für 15 Euro erhältlich.