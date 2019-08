Einen wahren Schutzengel hatte jener fünfjährige Bub aus Deutschland, der - wie berichtet - am Sonntag im Schwimmbad in Oetz (Tiroler Bezirk Imst) von seinem Vater im 1,80 Meter tiefen Becken regungslos gefunden wurde. Nach Angaben der Ärzte im Krankenhaus Zams befindet sich der Bub wieder in gutem Zustand. „Er wird keine bleibenden Schäden davontragen“, heißt es.