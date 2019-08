Doch auch dort gibt es Kritik am bisherigen Transportsystem. „Probieren Sie einmal, mit dem Bus von Echsenbach nach Zwettl und retour zu gelangen. An einem Tag sehr schwierig“, klagte ein Leser sein Leid. Doch es gibt auch konkrete Vorschläge: Beispielsweise eine Art „Eilzug“ von Gmünd bis nach Wien. „Diese Garnitur sollte dann an allen Haltestellen dazwischen durchfahren. Das würde Pendlern das Leben erleichtern“, heißt es.