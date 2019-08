Dass der Einsatz so endet, damit hatte ein couragierter Detektiv wohl nicht gerechnet. Der aufmerksame Privatermittler hatte in einem Supermarkt in Hollabrunn eine Ladendiebin erspäht. Als er die Verdächtige stoppen wollte, biss diese zu und rannte davon. Gesucht wird in einem anderen Fall noch nach einem Verlobungsring.