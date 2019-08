Mit dem Monat August sind im Krankenhaus Güssing neue MR-Betriebszeiten wirksam. Nun sind jede Woche 70 Stunden für Magnetresonanz-Untersuchungen reserviert. Bisher waren es 48. „Das kräftige Plus von 22 Mehrstunden bringt eine bessere Versorgung für das gesamte Südburgenland“, hebt die Krages hervor. So soll es möglich sein, dass pro Jahr insgesamt 7500 Patienten in Güssing eine MR-Untersuchung erhalten können.