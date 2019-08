Umsetzung ab 1. November

Basis dafür ist die Novelle des Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetzes, das am Dienstag in die Begutachtung geht. Mit der Umsetzung des Gratis-Kindergartens ist demnach ab 1. November zu rechnen. „Mit dem neuen Gesetz gibt es keine bürokratische Hürde mehr. Land und Gemeinden verrechnen direkt, eine Antragstellung ist nicht mehr nötig“, fasst der Landeshauptmann zusammen. Sein Schlusswort: „Ich bin kein Politiker, der nur verspricht. Ich will umsetzen und gestalten.“