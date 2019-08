Vor zwei Jahren heuerte Schmidt beim chinesischen Erstligisten an, führte ihn im Vorjahr zum Pokalsieg. In dieser Saison rangiert Peking Guoan auf dem zweiten Platz. Dennoch musste der 52-Jährige, der von 2012 bis 2014 Red Bull Salzburg betreute, gehen. Offenbar deshalb, weil er seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte.